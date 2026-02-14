Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schwertransport ins Museum – U17 auf letzter Fahrt

Folge 8: Schwertransport ins Museum – U17 auf letzter Fahrt

49 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 12

Mehr als 30 Jahre standen sie im Dienst, die U-Boote der Klasse 206 und der optimierten Version 206 A. Die damalige Bundesmarine übernahm sie Anfang der 1970er Jahre zum Zweck der Aufklärung, Überwachung oder Abriegelung der Ostsee im Bündnisfall. Heutzutage sind die meisten von ihnen längst abgewrackt, doch ein U-Boot wird Teil der Sammlung des Technikmuseums: die U17. Der anspruchsvolle Schwertransport führt bis ins deutsche Binnenland über Kanäle, Flüsse und schließlich über Land.

