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SAT.1 emotionsFolge 6vom 01.07.2023
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SMS an eine Tote

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Folge 6: SMS an eine Tote

45 Min.Folge vom 01.07.2023Ab 16

Die Leiche einer jungen Frau wird gefunden. Am Tag ihres Todes hatte Susie Bishop zu mehreren Männern telefonischen Kontakt. Die Ermittlungen ergeben, dass das Opfer diverse Beziehungen führte. All ihre Affären haben ein Mordmotiv, aber nur einer kann die Tat begangen haben. Rachel erfährt indes, dass ihr Freund Sean einen achtjährigen Sohn hat. Diese Information überfordert die taffe Polizistin jedoch.