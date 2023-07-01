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Scott & Bailey

Mord im Darknet

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 1vom 01.07.2023
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Scott & Bailey

Folge 1: Mord im Darknet

46 Min.Folge vom 01.07.2023Ab 12

Rachel ist zurück aus London. Gemeinsam mit Janet ermittelt sie in einem neuen Mordfall: Ein 24-Jähriger wird vor den Augen seiner Freundin niedergestochen und stirbt. Der Täter ist auf der Flucht. Eine erste Spur führt die Ermittler ins Darknet. Sicherheitsofficer Gill befindet sich mittlerweile in Rente. Um sie zu ersetzen, wird Rachel befördert.

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