Scott & Bailey
Folge 1: Mord im Darknet
46 Min.Folge vom 01.07.2023Ab 12
Rachel ist zurück aus London. Gemeinsam mit Janet ermittelt sie in einem neuen Mordfall: Ein 24-Jähriger wird vor den Augen seiner Freundin niedergestochen und stirbt. Der Täter ist auf der Flucht. Eine erste Spur führt die Ermittler ins Darknet. Sicherheitsofficer Gill befindet sich mittlerweile in Rente. Um sie zu ersetzen, wird Rachel befördert.
Alle Staffeln im Überblick
Scott & Bailey
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: BBC Studios Germany GmbH