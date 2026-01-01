Scrubs - Die Anfänger
Folge 22: Mein Traumjob
21 Min.Ab 6
Nach einer gemeinsamen Sauftour mit Spence, einem ehemaligen College-Kumpel, rutscht J.D. ein Geheimnis heraus: Dr. Cox ist der leibliche Vater von Jordans Baby. Spence hat nichts Besseres zu tun, als Dr. Cox genau dies am nächsten Tag mitzuteilen. Geschockt will sich Cox von Jordan trennen, da sie ihm nicht die Wahrheit über seine Vaterschaft gesagt hat. Doch dann kommen plötzlich Vatergefühle in ihm hoch ...
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
