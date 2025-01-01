Scrubs - Die Anfänger
Folge 21: Mein Rückzieher
20 Min.Ab 12
Eigentlich sollte J.D. glücklich sein, hat er es doch endlich geschafft, Elliot zurückzuerobern. Aber leider hat er festgestellt, dass es in ihrer Beziehung ein ernstes Problem gibt: Er liebt sie nicht. Das jedoch traut er sich ihr nicht zu sagen, vor allem, da Elliot einfach überglücklich mit ihm ist. Die Vorbereitungen zu Turks Hochzeit sind für ihn gerade deshalb eine Qual, weil er so täglich mit zwei Menschen zu tun hat, die scheinbar perfekt zueinander passen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren