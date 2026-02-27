Seattle Firefighters
Folge 10: Verkalkuliert
41 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12
An ihrem Übungstag liefern sich die Wachen 19 und 88 einen Kampf um den nächsten Bierdeckel. Becketts Schützling und größter Fan, Lieutenant Cooper, ist mit von der Partie. Plötzlich gerät ein Übungsbrand außer Kontrolle und tötet Cooper. Das Team der 19 hat Becketts Alkoholproblem als Grund für die fehlerhafte Brandsimulation im Verdacht. Beckett droht daraufhin jedem mit Suspendierung, der ihn als Captain in Frage stellt.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 2018
