Seattle Firefighters
Folge 14: Lass alles raus
42 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12
Während das Team auf der Wache gemeinsam kocht, geht plötzlich der Alarm los. Sie lassen alles stehen und liegen. Dabei wird allerdings ein Brenner unter einem Topf vergessen - bis der schließlich Feuer fängt. Vic, die im Büro arbeitet, kann den Brand löschen. Theo ist wütend und fragt sich, ob das eine Art Streich gewesen sei, um ihn schlecht aussehen zu lassen. Besonders Andy muss unter seiner miesen Laune leiden.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Seattle Firefighters
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ABC Studios
Enthält Produktplatzierungen