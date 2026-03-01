Seattle Firefighters
Folge 16: Schmutzige Wäsche
42 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Bei einer schweren Massenkarambolage auf der Autobahn spielen sich dramatische Szenen ab. Das Team ist überrascht, als sich Beckett nach dem Einsatz auf der Wache von seiner menschlichen Seite zeigt und Theo ein Friedensangebot macht. Die verzweifelte Natasha Ross plant indes, ihren Posten zu räumen, nachdem ihre Beziehung zu Robert Sullivan bekannt wurde und nun von den Medien ausgeschlachtet wird. Andy redet ihr jedoch ins Gewissen, sich nicht unterkriegen zu lassen.
