Seattle Firefighters
Folge 17: Aufarbeitung
42 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Wahltag in Seattle: Wer wird den Posten des Bürgermeisters ergattern? Während Andy, Theo und Sullivan darum wetteifern, als Captain ernannt zu werden, sorgt sich Vic um Beckett, der sich erneut krankgemeldet hat. Sie macht sich auf den Weg zu ihm. Mit einem Trick schafft es Vic, ihn zum Reden zu bekommen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Seattle Firefighters
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ABC Studios
Enthält Produktplatzierungen