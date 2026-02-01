Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Seattle Firefighters

In guten und in schlechten Tagen

sixxStaffel 6Folge 3vom 24.02.2026
In guten und in schlechten Tagen

In guten und in schlechten TagenJetzt kostenlos streamen

Seattle Firefighters

Folge 3: In guten und in schlechten Tagen

40 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12

Andy versucht, Jack zu überzeugen, auf die Feuerwache zurückzukehren. Doch ihre Bemühungen bleiben erfolglos. Auch Carina ist betrübt: Sie vermutet, schwanger zu sein - und das zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, denn ihre Beziehung zu Maya steht auf der Kippe. Maya und Ben werden derweil zu einem Einsatz bei Chief Dixon, Travis' Konkurrenten bei der Bürgermeisterwahl, gerufen. Dort machen sie eine schockierende Entdeckung.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Seattle Firefighters
sixx
Seattle Firefighters

Seattle Firefighters

Alle 1 Staffeln und Folgen