Seattle Firefighters
Folge 10: Zu guter Letzt
43 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Das Team kämpft sich weiter durch das Waldbrand-Inferno und versucht, die Ausbreitung in Richtung Seattle zu verhindern. Während sich Carina und Ben in Gefahr begeben, um ein Paar aus einem liegen gebliebenen Auto zu retten, kann Maya in letzter Minute den Flammen entkommen. Andy hingegen beschließt, auf eigene Faust Hilfe für ihr Team zu holen. Dabei verausgabt sie sich so, dass sie ohnmächtig zusammenbricht ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Seattle Firefighters
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ABC Studios
Enthält Produktplatzierungen