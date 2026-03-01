Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trauerarbeit

Staffel 7Folge 2vom 19.03.2026
Folge 2: Trauerarbeit

42 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12

Jack kann vorerst nicht mehr als Feuerwehrmann arbeiten. Er hilft aber am Ambulanztag auf der Wache aus. Dort taucht auch die junge Mutter Wendy auf, die eine offene Rechnung mit Carina zu begleichen hat. Derweil begleitet Vic Beckett nach dessen Entzug zu einer Familienfeier, die in einem alkoholischen Exzess mündet, und Travis und Eli gehen zur Trauerfeier für Dixon.

