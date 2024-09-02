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Seattle Firefighters

Krisenbewältigung

sixxStaffel 7Folge 8vom 02.09.2024
Krisenbewältigung

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Seattle Firefighters

Folge 8: Krisenbewältigung

42 Min.Folge vom 02.09.2024Ab 12

Ben bringt Joey mit zum Kliniktag auf Station 19. Die Stimmung zwischen den beiden ist angespannt. Travis findet schließlich heraus, dass Joey sein Vorstudium zur Medizin geschmissen hat und Ben deshalb stinksauer ist. Das Team hat bald alle Hände voll zu tun, denn zig Flüchtlinge, die medizinische Hilfe benötigen, strömen auf die Wache. Natasha ist derweil mehr als überrascht, als plötzlich ihre Halbschwester Jinny auf der Matte steht.

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