Seattle Firefighters
Folge 8: Krisenbewältigung
42 Min.Folge vom 02.09.2024Ab 12
Ben bringt Joey mit zum Kliniktag auf Station 19. Die Stimmung zwischen den beiden ist angespannt. Travis findet schließlich heraus, dass Joey sein Vorstudium zur Medizin geschmissen hat und Ben deshalb stinksauer ist. Das Team hat bald alle Hände voll zu tun, denn zig Flüchtlinge, die medizinische Hilfe benötigen, strömen auf die Wache. Natasha ist derweil mehr als überrascht, als plötzlich ihre Halbschwester Jinny auf der Matte steht.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Seattle Firefighters
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ABC Studios
Enthält Produktplatzierungen