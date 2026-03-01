Ohne dich geht es nichtJetzt kostenlos streamen
Seattle Firefighters
Folge 9: Ohne dich geht es nicht
41 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12
Vic erhält ein Jobangebot in Washington D.C., doch ihre Freude wird durch Travis' Angst, von ihr im Stich gelassen zu werden, getrübt. Als ein großer Waldbrand nahe Seattle ausbricht und sich unaufhaltsam der Stadt nähert, müssen alle Kräfte mobilisiert werden. Chief Ross setzt alle verfügbaren Ressourcen ein, einschließlich frisch ausgebildeter Anwärter und pensionierter Feuerwehrleute. Indes erfährt Carina, dass die In-Vitro-Befruchtung erfolgreich war und sie schwanger ist.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Seattle Firefighters
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ABC Studios
Enthält Produktplatzierungen