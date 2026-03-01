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Seattle Firefighters

Ohne dich geht es nicht

sixxStaffel 7Folge 9vom 30.03.2026
Ohne dich geht es nicht

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Seattle Firefighters

Folge 9: Ohne dich geht es nicht

41 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12

Vic erhält ein Jobangebot in Washington D.C., doch ihre Freude wird durch Travis' Angst, von ihr im Stich gelassen zu werden, getrübt. Als ein großer Waldbrand nahe Seattle ausbricht und sich unaufhaltsam der Stadt nähert, müssen alle Kräfte mobilisiert werden. Chief Ross setzt alle verfügbaren Ressourcen ein, einschließlich frisch ausgebildeter Anwärter und pensionierter Feuerwehrleute. Indes erfährt Carina, dass die In-Vitro-Befruchtung erfolgreich war und sie schwanger ist.

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