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Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser

Die falsche Toilette

sixxStaffel 5Folge 3vom 18.04.2026
Die falsche Toilette

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Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser

Folge 3: Die falsche Toilette

43 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 6

Chauncey und Derek kaufen ein altes Haus, um es zu sanieren und anschließend weiterzuverkaufen. Allerdings muss sich das Ehepaar bereits am Anfang einigen Herausforderungen stellen. Neben Problemen mit dem Fundament müssen die beiden eine Genehmigung zur Renovierung der Immobilie einholen, da diese in einem historischen Erhaltungsbezirk steht. Die Verzögerung des Umbaus erhöht die Kosten um mehrere tausend Dollar.

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