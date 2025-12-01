Zum Inhalt springenBarrierefrei
Secret History of Comics

Die Wahrheit über Wonder Woman

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 30.12.2025
Folge 2: Die Wahrheit über Wonder Woman

41 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12

Wonder Woman zählt zu den größten Superheldinnen aller Zeiten. Ihr Erfinder, Professor William Marston, bringt die Figur in den 40er Jahren das erste Mal aufs Papier - und lässt sich bei ihrer Entstehung von seinem Privatleben und den starken Frauen darin beeinflussen.

