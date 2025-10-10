Secret History of Comics
Folge 5: Die Farbe der Comics
41 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12
In den frühen 90er Jahren spaltet sich eine Gruppe afroamerikanischer Zeichner und Autoren von Marvel ab, um ihre eigene Firma zu gründen: Milestone Comics. Diese macht es sich zur Aufgabe, Minderheiten zu repräsentieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Secret History of Comics
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© AMC Studios International