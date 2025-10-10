Image Comics - Vereinigung der UnabhängigenJetzt kostenlos streamen
Secret History of Comics
Folge 6: Image Comics - Vereinigung der Unabhängigen
40 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12
Im Jahr 1992 wird Image Comics von sieben bekannten Autoren begründet, die sich von den großen Firmen Marvel und DC distanzieren wollen. Der neue Verlag verspricht seinen Künstlern, dass sie die kreative Kontrolle an ihren Figuren behalten dürfen.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© AMC Studios International