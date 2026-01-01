Seenland Österreich
1 StaffelAb 0
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Seenland Österreich
Der nur etwa einen Meter tiefe Neusiedler See, größter See Österreichs und einer der wenigen Steppenseen Europas, wird fast ausschließlich von Niederschlägen gespeist und hat nur einen künstlichen Abfluss. In der Doku erkundet Rosa Maria Plattner die Region und trifft außergewöhnliche Menschen: einen Biobauern, der Tomaten ohne Bewässerung zieht, einen Duftbauern, der den elterlichen Schweinestall zur Aromaoase umbaute, sowie einen Sammler, der mit einem privaten Museumsdorf historische Heideboden-Häuser vor dem Verfall bewahrt. Ihre Geschichten zeigen, wie die einzigartige Landschaft des „Meers der Wiener“ eine ebenso originelle Lebensweise und reiche Biodiversität hervorbringt.
Genre:Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3
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