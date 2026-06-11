Seenland Österreich - Die magischen Seen NiederösterreichsJetzt kostenlos streamen
Seenland Österreich
Folge 6: Seenland Österreich - Die magischen Seen Niederösterreichs
52 Min.Folge vom 11.06.2026
Von eiszeitlichen Bergseen bis zu weitläufigen Stauseen: Die Dokumentation erkundet die magischen Seen Niederösterreichs. Im Mittelpunkt stehen der Lunzer See, der Erlaufsee, der Ottensteiner Stausee und der Herrensee mit ihren Landschaften, Naturerlebnissen und kulturellen Besonderheiten. Begleitet werden Förster, Künstlerinnen und Künstler sowie Musikerinnen und Musiker, die die Seenregionen auf besondere Weise prägen. Bildquelle: ORF/Wega Film
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