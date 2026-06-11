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Seenland Österreich

Seenland Österreich - Die magischen Seen Niederösterreichs

ORF IIIStaffel 1Folge 6vom 11.06.2026
Seenland Österreich - Die magischen Seen Niederösterreichs

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Folge 6: Seenland Österreich - Die magischen Seen Niederösterreichs

52 Min.Folge vom 11.06.2026

Von eiszeitlichen Bergseen bis zu weitläufigen Stauseen: Die Dokumentation erkundet die magischen Seen Niederösterreichs. Im Mittelpunkt stehen der Lunzer See, der Erlaufsee, der Ottensteiner Stausee und der Herrensee mit ihren Landschaften, Naturerlebnissen und kulturellen Besonderheiten. Begleitet werden Förster, Künstlerinnen und Künstler sowie Musikerinnen und Musiker, die die Seenregionen auf besondere Weise prägen. Bildquelle: ORF/Wega Film

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