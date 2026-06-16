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Seenland Österreich
Folge 7: Seenland Österreich: Neusiedler See und Seewinkel
52 Min.Folge vom 16.06.2026
Der Neusiedler See – flach, wild und voller Leben. Filmemacherin Rosa Maria Plattner entdeckt Menschen, die hier ihren eigenen Weg gehen: ein Biobauer, der Tomaten ohne Gießen züchtet, ein Duftbauer mit außergewöhnlicher Vision und ein Sammler, der alte Häuser vor dem Vergessen rettet. Eine Reise in eine Landschaft, die ebenso überraschend ist wie ihre Bewohner. Bildquelle: ORF/Wega Film
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