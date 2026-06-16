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Seenland Österreich

Seenland Österreich: Neusiedler See und Seewinkel

ORF IIIStaffel 1Folge 7vom 16.06.2026
Seenland Österreich: Neusiedler See und Seewinkel

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Folge 7: Seenland Österreich: Neusiedler See und Seewinkel

52 Min.Folge vom 16.06.2026

Der Neusiedler See – flach, wild und voller Leben. Filmemacherin Rosa Maria Plattner entdeckt Menschen, die hier ihren eigenen Weg gehen: ein Biobauer, der Tomaten ohne Gießen züchtet, ein Duftbauer mit außergewöhnlicher Vision und ein Sammler, der alte Häuser vor dem Vergessen rettet. Eine Reise in eine Landschaft, die ebenso überraschend ist wie ihre Bewohner. Bildquelle: ORF/Wega Film

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