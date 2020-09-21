Sehr Witzig!? mit Miriam Hie vom 21.09.2020 Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 4: Sehr Witzig!? mit Miriam Hie vom 21.09.2020
46 Min.Folge vom 21.09.2020Ab 6
Erstmals gesellt sich Schauspielerin und Kabarettistin Miriam Hie an den lustigsten Stammtisch der Nation. Am Montag, den 21. September witzelt sie um 20:15 Uhr bei "Sehr Witzig!?" auf PULS 4 mit frischen Schenkelklopfern mit Host Gerold Rudle, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witzekönig Harry Prünster um die Wette.
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