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Sehr witzig!?

Sehr Witzig!? mit Martin Leutgeb vom 28.09.2020

PULS 4Staffel 8Folge 5vom 28.09.2020
Sehr Witzig!? mit Martin Leutgeb vom 28.09.2020

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Sehr witzig!?

Folge 5: Sehr Witzig!? mit Martin Leutgeb vom 28.09.2020

47 Min.Folge vom 28.09.2020Ab 6

Neue Folge mit Martin Leutgeb: Der österreichische Schauspieler stattet dem lustigsten Stammtisch des Landes einen Besuch ab. Und so viel sei verraten: Gemeinsam mit Gerold Rudle, Lydia Prenner-Kasper, Harry Prünster und einer geballten Ladung an frischen Witzen wird es am Montag, den 28. September um 20:15 Uhr wieder "Seht Witzig!?" auf PULS 4.

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