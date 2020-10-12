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Sehr witzig!?

Sehr Witzig!? mit Marco Wagner vom 12.10.2020

PULS 4Staffel 8Folge 6vom 12.10.2020
Sehr Witzig!? mit Marco Wagner vom 12.10.2020

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Sehr witzig!?

Folge 6: Sehr Witzig!? mit Marco Wagner vom 12.10.2020

45 Min.Folge vom 12.10.2020Ab 6

Am Montag, den 12. Oktober stellt in einer brandneuen Ausgabe um 20:15 Uhr auf PULS 4 Marco Wagner bei „Sehr Witzig!?“ sein Witze-Talent unter Beweis. Gemeinsam mit Host Gerold Rudle, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witze-König Harry Prünster greift er nicht nur tief in die Witze-Kiste sondern rittert mit neuen Schenkelklopfern um den Sieg

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