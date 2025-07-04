Seitenblicke SommerbühneJetzt kostenlos streamen
Seitenblicke Sommerbühne
Folge 7: Seitenblicke Sommerbühne
6 Min.Folge vom 04.07.2025
Zum Auftakt blickt die Sendung zu kulturellen Sommerhighlights in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland: Christian Reichhold berichtet vom Konzert von Elīna Garanča bei „Klassik unter Sternen“ in Stift Göttweig in Niederösterreich, von der Premiere von „La Traviata“ in der Opernarena am Heumarkt in Wien und von der Premiere von „Geschichten aus dem Wienerwald“ mit Intendant Wolfgang Böck als Zauberkönig bei den Schloss-Spielen Kobersdorf im Burgenland.
