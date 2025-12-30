Seitenblicke Spezial vom 31.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Seitenblicke Spezial
Folge 12: Seitenblicke Spezial vom 31.12.2025
15 Min.Folge vom 30.12.2025
In dieser Ausgabe am letzten Tag im Jahr 2025 lassen die "Seitenblicke" noch einmal die schönsten Feste des Jahres Revue passieren: Bälle, Konzerte, Premierenfeiern, Präsentationen fanden bei Österreichs Prominenz - und dem Fernsehpublikum - wieder großen Anklang. Außerdem verraten prominente Persönlichkeiten ihre Neujahrsvorsätze für das Jahr 2026.
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