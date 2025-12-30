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Seitenblicke Spezial

Seitenblicke Spezial vom 31.12.2025

ORF2Staffel 1Folge 12vom 30.12.2025
Seitenblicke Spezial vom 31.12.2025

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Seitenblicke Spezial

Folge 12: Seitenblicke Spezial vom 31.12.2025

15 Min.Folge vom 30.12.2025

In dieser Ausgabe am letzten Tag im Jahr 2025 lassen die "Seitenblicke" noch einmal die schönsten Feste des Jahres Revue passieren: Bälle, Konzerte, Premierenfeiern, Präsentationen fanden bei Österreichs Prominenz - und dem Fernsehpublikum - wieder großen Anklang. Außerdem verraten prominente Persönlichkeiten ihre Neujahrsvorsätze für das Jahr 2026.

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