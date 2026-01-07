Seitenblicke Spezial vom 07.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Seitenblicke Spezial
Folge 13: Seitenblicke Spezial vom 07.01.2026
7 Min.Folge vom 07.01.2026
Wie viel sind Neujahrsvorsätze tatsächlich wert? Prominente erzählten, welche Ziele sie sich für das neue Jahr gesetzt haben und wie ernst sie diese nehmen. Während einige klare Vorsätze formulierten, zeigten sich andere skeptisch gegenüber dieser Form der Selbstmotivation.
