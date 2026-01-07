Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Seitenblicke Spezial

Seitenblicke Spezial vom 07.01.2026

ORF2Staffel 1Folge 13vom 07.01.2026
Seitenblicke Spezial vom 07.01.2026

Seitenblicke Spezial vom 07.01.2026Jetzt kostenlos streamen

Seitenblicke Spezial

Folge 13: Seitenblicke Spezial vom 07.01.2026

7 Min.Folge vom 07.01.2026

Wie viel sind Neujahrsvorsätze tatsächlich wert? Prominente erzählten, welche Ziele sie sich für das neue Jahr gesetzt haben und wie ernst sie diese nehmen. Während einige klare Vorsätze formulierten, zeigten sich andere skeptisch gegenüber dieser Form der Selbstmotivation.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Seitenblicke Spezial
ORF2
Seitenblicke Spezial

Seitenblicke Spezial

Alle 1 Staffeln und Folgen