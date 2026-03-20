Seitenblicke Spezial: Galaabend Seitenblicke Nighttour für Licht ins Dunkel vom 21.03.2026Jetzt kostenlos streamen
Seitenblicke Spezial
Folge 16: Seitenblicke Spezial: Galaabend Seitenblicke Nighttour für Licht ins Dunkel vom 21.03.2026
26 Min.Folge vom 20.03.2026
Die 27. "Seitenblicke Nighttour für Licht ins Dunkel" endete mit einer Gala in den MMC-Studios. Kristina Sprenger moderierte, Karl Hohenlohe und Rudi Roubinek versteigerten hochkarätige Exponate und VIP-Preise. Für beste Stimmung sorgten Startenor Piotr Beczala und die Musikerinnen Ania & Sophie Druml. Das Seitenblicke Spezial zeigt die Höhepunkte der Gala.
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