Folge vom 09.08.2025: Seitenblicke Weekend vom 09.08.2025
14 Min.Folge vom 09.08.2025
Sommerfest im Motor-Yacht-Club Kärnten | Bierige Statistiken in Wien | Premiere von „Der Talisman“ bei Nestroy-Festspielen | Stefanie Reinsperger und Sebastian Wendelin über die Liebe | Marcus Strahl feiert 200. Theaterproduktion | Ö1 feiert ein himmlisches Picknick | Backstage bei der „West Side Story“ in Kufstein | Wienerliedfestival im Volksgarten | Prohaska feiert 70. Geburtstag auf der Donaubühne
