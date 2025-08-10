Seitenblicke Weekend vom 10.08.2025Jetzt kostenlos streamen
Premiere von Donizettis „Maria Stuarda“ in Salzburg | Michael Navarani über Trottel und Menschlichkeit | Prohaska feiert 70. Geburtstag auf der Donaubühne | Premiere von „Giuditta“ in Baden | Cecilia Bartoli feiert in Salzburg | Die größten Musical-Hits | Ursula Strauss auf der Bühne in Attergau | Semino Rossi in Mörbisch | Marias Verwandlung in Edith Piaf | Almrauschparty feiert 20. Jubiläum in Kitzbühel
