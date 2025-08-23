Seitenblicke Weekend vom 23.08.2025Jetzt kostenlos streamen
Seitenblicke Weekend
Folge vom 23.08.2025: Seitenblicke Weekend vom 23.08.2025
16 Min.Folge vom 23.08.2025
Lucas Fendrich Konzert | Ballett für die Wissenschaft | "Das tapfere Schneiderlein" | Mit Adi Weiß und Franziska Knuppe auf Mallorca | „Sonny Boys“ begeistern am Semmering | Musiker Bernhard Speer im Cockpit | Piaristengasse wurde zur Pianistengasse | Ein „Fest für Freunde“ am Wörthersee | Konstantin Wecker beschwört den Weltfrieden
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2