Seitenblicke Weekend vom 23.08.2025

Lucas Fendrich Konzert | Ballett für die Wissenschaft | "Das tapfere Schneiderlein" | Mit Adi Weiß und Franziska Knuppe auf Mallorca | „Sonny Boys“ begeistern am Semmering | Musiker Bernhard Speer im Cockpit | Piaristengasse wurde zur Pianistengasse | Ein „Fest für Freunde“ am Wörthersee | Konstantin Wecker beschwört den Weltfrieden

