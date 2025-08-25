Seitenblicke vom 25.08.2025 - 25.08.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 862: Seitenblicke vom 25.08.2025 - 25.08.2025
In der Salzburger Residenz versammelten sich prominente Gäste aus Kunst, Kultur, Politik und Wirtschaft zur amfAR Gala. Ziel der Veranstaltung war es, Spenden für die AIDS-Forschung zu sammeln. Die "Seitenblicke" begleiteten außerdem die 800. Vorstellung des „Jedermann“ am Domplatz – ein ereignisreicher Tag in Salzburg.
