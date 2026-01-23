Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 2026Folge 1013vom 23.01.2026
Während in Wien das Tanzbein am Wiener Philharmonikerball geschwungen wurde, eröffnete der Landeshauptmann von Tirol Anton Mattle das Hahnenkamm-Wochenende. Das Österreichische Speed-Team genoss die Ruhe vor dem Sturm bei einem traditionellen Abendessen und Arnold Schwarzenegger setzte gemeinsam mit zahlreichen Gästen ein Zeichen für den Klimaschutz, nämlich mit seinem "Special Dinner for Climate Action".

