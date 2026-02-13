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Seitenblicke

Seitenblicke vom 13.02.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1034vom 13.02.2026
Seitenblicke vom 13.02.2026

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Folge 1034: Seitenblicke vom 13.02.2026

5 Min.Folge vom 13.02.2026

Das war der Opernball 2026 Es war das absolute Highlight der heurigen Ballsaison und wohl auch einer der Höhepunkte des gesamten Gesellschaftsjahres: Der Wiener Opernball schickte auch dieses Jahr einen Faschingsgruß in die Welt hinaus. Die "Seitenblicke" trafen die Stars aus dem In- und Ausland, inspizierten die meist gelungenen Ballkostüme und zeigen einige vergnügliche Aspekte des Balls, die man bei der Liveübertragung des ORF vielleicht noch nicht sehen konnte.

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