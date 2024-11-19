Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV
Folge vom 19.11.2024
Folge vom 19.11.2024: Alta Adams

22 Min.
Folge vom 19.11.2024

Selena Gomez begibt sich ins Alta Adams, das kalifornische Soulfood-Restaurant von Chefkoch Keith Corbin. Gleich zu Beginn setzt Corbin Selena unter Druck, indem er sie vor die scheinbar einfache Aufgabe stellt, ein paar Eier perfekt zuzubereiten – eine Herausforderung, die sich schwieriger erweist, als es auf den ersten Blick scheint. Doch Selena meistert die Prüfung und macht sich anschließend daran, ein gebratenes Fischgericht zu kreieren, das nicht nur den hohen Ansprüchen des Alta, sondern auch der strengen Kritik von Renee Corbin, der härtesten Kennerin des Hauses, gerecht werden soll.

