Servus am Abend

3. Dezember - Servus am Abend

ServusTVStaffel 10Folge 228vom 03.12.2025
3. Dezember - Servus am Abend

3. Dezember - Servus am AbendJetzt kostenlos streamen

Servus am Abend

Folge 228: 3. Dezember - Servus am Abend

26 Min.Folge vom 03.12.2025

Servus am Abend, mit den stärksten Bildern und Geschichten aus Österreich. Hintergründig. Einordnend. Unterhaltsam. Das Fernseh-Magazin informiert Sie umfassend über die Themen, die Österreich bewegen. Menschen und ihre Herausforderungen stehen dabei stets im Mittelpunkt. Inklusive ausführlichem Wetterbericht. Die Moderatoren der Sendung sind Claudia Maxones, Pia Pichler und Philipp McAllister.

Servus am Abend
ServusTV
Servus am Abend

Servus am Abend

