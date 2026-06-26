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Servus am Abend

26. Juni - Servus am Abend

ServusTVStaffel 11Folge 120vom 26.06.2026
26. Juni - Servus am Abend

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Servus am Abend

Folge 120: 26. Juni - Servus am Abend

18 Min.Folge vom 26.06.2026

Servus am Abend, mit den stärksten Bildern und Geschichten aus Österreich. Hintergründig. Einordnend. Unterhaltsam. Das Fernseh-Magazin informiert Sie umfassend über die Themen, die Österreich bewegen. Menschen und ihre Herausforderungen stehen dabei stets im Mittelpunkt. Inklusive ausführlichem Wetterbericht. Die Moderatoren der Sendung sind Claudia Maxones, Pia Pichler und Philipp McAllister.

Weitere Folgen in Staffel 11

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