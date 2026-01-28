28. Jänner - Servus am AbendJetzt kostenlos streamen
Servus am Abend
Folge 18: 28. Jänner - Servus am Abend
24 Min.Folge vom 28.01.2026
Servus am Abend, mit den stärksten Bildern und Geschichten aus Österreich. Hintergründig. Einordnend. Unterhaltsam. Das Fernseh-Magazin informiert Sie umfassend über die Themen, die Österreich bewegen. Menschen und ihre Herausforderungen stehen dabei stets im Mittelpunkt. Inklusive ausführlichem Wetterbericht. Die Moderatoren der Sendung sind Claudia Maxones, Pia Pichler und Philipp McAllister.
