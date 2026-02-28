Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Insider

MotoGP-Paddock 2027: Hofmann glaubt an spektakuläre Fahrer-Wechsel

ServusTVStaffel 1Folge 13vom 28.02.2026
MotoGP-Paddock 2027: Hofmann glaubt an spektakuläre Fahrer-Wechsel

MotoGP-Paddock 2027: Hofmann glaubt an spektakuläre Fahrer-WechselJetzt kostenlos streamen

Servus Insider

Folge 13: MotoGP-Paddock 2027: Hofmann glaubt an spektakuläre Fahrer-Wechsel

7 Min.Folge vom 28.02.2026

Die Saison 2026 hat gerade erst begonnen, schon dreht sich das Fahrerkarussell auf Hochtouren! Christian Brugger, Alex Hofmann und die spannende Frage: Wer fährt 2027 für welches Team in der MotoGP - und wer womöglich nicht mehr?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Servus Insider
ServusTV
Servus Insider

Servus Insider

Alle 1 Staffeln und Folgen