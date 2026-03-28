Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Insider

Die Fußball-WM-Tipps der MotoGP-Stars

ServusTVStaffel 1Folge 16vom 28.03.2026
Die Fußball-WM-Tipps der MotoGP-Stars

Die Fußball-WM-Tipps der MotoGP-StarsJetzt kostenlos streamen

Servus Insider

Folge 16: Die Fußball-WM-Tipps der MotoGP-Stars

3 Min.Folge vom 28.03.2026

Wer wird Fußball-Weltmeister 2026? Die MotoGP-Stars rund um Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi und Fermin Aldeguer geben bei ihrem Zwischenstopp im Gastgeberland ihre teils mutigen Tipps ab.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Servus Insider
ServusTV
Servus Insider

Servus Insider

Alle 1 Staffeln und Folgen