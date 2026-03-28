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Wer wird Fußball-Weltmeister? MotoGP-Stars tippen die WM

ServusTVStaffel 1Folge 16vom 28.03.2026
Wer wird Fußball-Weltmeister? MotoGP-Stars tippen die WM

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Folge 16: Wer wird Fußball-Weltmeister? MotoGP-Stars tippen die WM

3 Min.Folge vom 28.03.2026

Wer wird Fußball-Weltmeister 2026? Die MotoGP-Stars um Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi und Fermin Aldeguer geben bei ihrem Zwischenstopp im Co-Gastgeberland der Titelkämpfe ihre - teils mutigen - WM-Tipps ab...

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