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Die Arbeit als TV-Experte bei einem ÖFB-Match: Florian Klein gibt uns Einblicke in seinen Job.

ServusTVStaffel 1Folge 26vom 04.06.2026
Die Arbeit als TV-Experte bei einem ÖFB-Match: Florian Klein gibt uns Einblicke in seinen Job.

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Folge 26: Die Arbeit als TV-Experte bei einem ÖFB-Match: Florian Klein gibt uns Einblicke in seinen Job.

9 Min.Folge vom 04.06.2026

Zum Testspiel vorm ÖFB-Abflug zur WM haben wir unseren Experten Florian Klein bei seinem Einsatz im Ernst-Happel-Stadion begleitet. Dabei haben wir ihm buchstäblich über die Schulter geschaut und einen exklusiven Einblick in seinen Arbeitstag als TV-Experte erhalten. Zwischen Analyse, Vorbereitung und Live-Einsatz gab es dabei einige Ups and Downs – und jede Menge witzige Momente hinter den Kulissen. So erlebt ihr einen Länderspieltag aus einer Perspektive, die sonst verborgen bleibt.

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