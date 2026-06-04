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Folge 26: Spannende Einblicke: Mit ServusTV-Experte Florian Klein bei der WM-Generalprobe
9 Min.Folge vom 04.06.2026
Zum Testspiel vorm ÖFB-Abflug zur WM haben wir unseren Experten Florian Klein bei seinem Einsatz im Ernst-Happel-Stadion begleitet. Dabei haben wir ihm buchstäblich über die Schulter geschaut und einen exklusiven Einblick in seinen Arbeitstag als TV-Experte erhalten. Zwischen Analyse, Vorbereitung und Live-Einsatz gab es dabei einige Ups and Downs – und jede Menge witzige Momente hinter den Kulissen. So erlebt ihr einen Länderspieltag aus einer Perspektive, die sonst verborgen bleibt.
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