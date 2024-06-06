Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Die tanzenden SchuheJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 499: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Die tanzenden Schuhe
23 Min.Folge vom 06.06.2024
Diesmal hat sich der Zauberer Tintifax etwas ganz Gemeines ausgedacht. Er stiehlt "Die tanzenden Schuhe", eine große Zirkusattraktion und versucht den Diebstahl Kasperl und Buffi in die Schuhe zu schieben. Bildquelle: ORF
