Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Ohne Fleiß - viel Schweiß!

ORF1Staffel 2024Folge 501vom 07.06.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Ohne Fleiß - viel Schweiß!

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Ohne Fleiß - viel Schweiß!Jetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 501: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Ohne Fleiß - viel Schweiß!

22 Min.Folge vom 07.06.2024

Pezi hat überhaupt keine Lust für die Schule zu lernen. In einem Märchenbuch hat er gelesen, dass es am Ende der Welt einen Zauberer gibt, der alle Wünsche erfüllt. Dort möchte er hin um sich auf alle Schularbeiten Einser zu wünschen. Vorher legt er sich noch einmal auf die Wiese um Kraft zu tanken. Als er eingeschlafen ist, erscheint die Traumfee. Sie weiß von Pezis Vorhaben und schenkt ihm einen ganz besonderen Traum. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 3 Staffeln und Folgen