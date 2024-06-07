Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Ohne Fleiß - viel Schweiß!Jetzt kostenlos streamen
Folge 501: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Ohne Fleiß - viel Schweiß!
22 Min.Folge vom 07.06.2024
Pezi hat überhaupt keine Lust für die Schule zu lernen. In einem Märchenbuch hat er gelesen, dass es am Ende der Welt einen Zauberer gibt, der alle Wünsche erfüllt. Dort möchte er hin um sich auf alle Schularbeiten Einser zu wünschen. Vorher legt er sich noch einmal auf die Wiese um Kraft zu tanken. Als er eingeschlafen ist, erscheint die Traumfee. Sie weiß von Pezis Vorhaben und schenkt ihm einen ganz besonderen Traum. Bildquelle: ORF
