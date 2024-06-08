Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Die verzweifelte PrinzessinJetzt kostenlos streamen
Folge 503: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Die verzweifelte Prinzessin
24 Min.Folge vom 08.06.2024
Kasperl und Strolchi werden von Prinzessin Immerfroh um Hilfe gebeten. Die Feuerhexe hat die Wunderlampe des Königs gestohlen. Gar nicht auszudenken, was sie damit alles anstellen könnte. Kasperl und Strolchi machen sich sofort auf den Weg in den Wald um die Hexe zu suchen und die Lampe zurückzuholen. Bildquelle: ORF
