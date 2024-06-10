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Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die Nervensäge

ORF1Staffel 2024Folge 506vom 10.06.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die Nervensäge

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Folge 506: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die Nervensäge

24 Min.Folge vom 10.06.2024

Sepperl ist überzeugt, mit seiner Kiste ein Gespenst gefangen zu haben. Als Kasperl und er sich schließlich trauen einen Blick in die Kiste zu werfen, hüpft ein Rabe heraus! Wem der wohl gehört? Die beiden Freunde beschließen den Raben als Gast in der Kasperlvilla aufzunehmen und ihn mit einer guten Jause zu versorgen, als plötzlich die Hexe Urma auftaucht. Bildquelle: ORF

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