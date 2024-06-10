Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die NervensägeJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 506: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die Nervensäge
24 Min.Folge vom 10.06.2024
Sepperl ist überzeugt, mit seiner Kiste ein Gespenst gefangen zu haben. Als Kasperl und er sich schließlich trauen einen Blick in die Kiste zu werfen, hüpft ein Rabe heraus! Wem der wohl gehört? Die beiden Freunde beschließen den Raben als Gast in der Kasperlvilla aufzunehmen und ihn mit einer guten Jause zu versorgen, als plötzlich die Hexe Urma auftaucht. Bildquelle: ORF
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