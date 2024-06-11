Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der hungrige EisbärJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 508: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der hungrige Eisbär
26 Min.Folge vom 11.06.2024
Der Bürgermeister eröffnet heute den neuen Würstelstand vor dem Zoo. Alle sind mit den Vorbereitungen dafür beschäftigt, sogar Eddi Eisbär wird gebraucht. Just als Eddi auf den Würstelstand aufpassen soll, kommen die beiden Räuber Zick und Zack, locken den Bären in den Wald und stehlen alle Würstel. Der Bürgermeister ist entsetzt und verdächtigt außerdem Eddi, die Würstel gestohlen zu haben. Hoffentlich kann Kasperl helfen und die Unschuld des Eisbären beweisen. Bildquelle: ORF
Servus Kasperl
