Folge 510: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Tante Agathe, die Naschkatze
23 Min.Folge vom 12.06.2024
Kasperl und Strolchi treffen im Wald auf den traurigen Riesen Tunichtgut. Wegen seiner Größe und seinem Namen hat er keinen einzigen Freund. Kasperl lädt ihn sofort zu einer Jause ins Kasperlhaus ein. Die Großmutti backt sogar extra eine Torte für den Riesen. Doch bevor sie diese genießen können, müssen sie noch ein Problem lösen. Tante Agathe, die eine große Naschkatze ist, hat von der Torte den Buchstaben „T“, der für Tunichtgut stehen sollte, runtergenascht und sich daran verschluckt. Nun beginnt sie jedes Wort das sie spricht mit „t“, und das kann nicht so bleiben. Bildquelle: ORF
