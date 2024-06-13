Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Das Wunderkraut

ORF1Staffel 2024Folge 512vom 13.06.2024
23 Min.Folge vom 13.06.2024

Die gute Hexe Kräutabutta kommt ins Rathaus um Anzeige zu erstatten. Die böse Hexe Serafine hat aus ihrem Garten das seltene Versteinerungskraut gestohlen. Nichts hat sie übergelassen, nicht einmal die Wurzeln. Kasperl und Pezi ahnen nichts Gutes. Als dann auch noch eine ganz verzweifelte Lalobe ins Rathaus stürzt, ist alles klar. Der Drache Dagobert ist in Gefahr. Bildquelle: ORF

ORF1
